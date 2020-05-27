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Berat Albayrak'tan Yassıada paylaşımı

Demirören Haber Ajansı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Demokrasi tarihimizin çukuru olan 27 Mayıs'ın kaderini değiştiriyoruz. Milli irade ile ilerlemenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin 60'ıncı yılına ilişkin Twitter'daki hesabından paylaşımda bulundu.

''27 Mayıs'ın kaderini değiştiriyoruz''
Bakan Albayrak, "4. yüzyıldan beri sürgün ve esaret adası olarak anılan Yassıada'yı bugünden itibaren 'Demokrasi ve Özgürlük Adası' olarak anacağız. Demokrasi tarihimizin çukuru olan 27 Mayıs'ın kaderini değiştiriyoruz. Milli irade ile ilerlemenin gururunu yaşıyoruz" dedi. 

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