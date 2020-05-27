Bayrampaşa’da alkollü sürücü dehşeti

İSTANBUL'da sokağa çıkma yasağının kalkmasına iki saat kala Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali önünde denetleme yapan trafik polisine alkollü olduğu belirtilen bir kişi otomobili ile çarparak kaçtı.

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Olay, Bayrampaşa TEM Bağlantı yolu Sebze ve Meyve Hali önünde dün akşam saat 21.45 sıralarında yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü saatlerde hal önünde denetim yapan polis ekiplerinden Ömer Kılıç’a 34 AN 9714 plakalı otomobil sürücüsü Haydar Ö. çarptı.

Çarpmanın etkisiyle polis memuru yere düşerek yaralanırken sürücü otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Kaza sonrası çevredeki polis ekipleri yaralı meslektaşının yardımına koşarken, bir yandan durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı trafik polisine ilk yardımda bulunarak hastaneye kaldırdı. Trafik polisinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yakalandı araç trafikten men edildi

Plakası belirlenen aracın sürücüsü gece saatlerinde sivil trafik polisleri tarafından yakalandı. Şüphelinin polise çarptığı otomobil otoparka çekildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü ifadesi alınmak üzere Bayrampaşa Yıldırım Polis Merkezine getirildi. Sürücünün hastanede yapılan kan testi sonucunda 1,25 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye trafik kullarını ihlal ettiği gerekçesi ile çeşitli suçlardan ötürü toplamda 2 bin 876 TL Trafik İdari Para Cezası uygulandı. Şahsın sürücü belgesine 6 ay süre ile geçici olarak geri alındı. Ayrıca şahsa sokağa çıkma kısıtlamaları nedeni ile Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesine istinaden 3 bin 180 TL idari para cezası uygulandı. Kazaya karışan 34 AN 9717 plakalı araç trafikten men edildiği öğrenildi.

Diğer taraftan sürücünün otomobiliyle polise çarpma anı ise saniye saniye olay yerindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki araçların arasından otomobiliyle makas atarak çıkan sürücü görevli polis memuruna çarpıyor daha sonra polis memuru savrularak yere düşerken sürücü ise hızla olay yerinden kaçıyor.