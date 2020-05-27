Abdullah Ağar Türkiye'ye karşı planlanan kumpası açıkladı! İşin içinde BAE var

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, BM'nin gizli raporunda ortaya çıkan ve Türkiye'ye karşı planlanıp fiyaskoyla sonuçlanan, BAE’nin Türkiye’ye karşı Hafter’e verdiği ve başarısız olan desteğe ilişkin dikkat çeken bir yorumda bulundu.

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Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Libya’yı ele geçirmeye çalışan terörist Halife Hafter’e destek vermek için 80 milyon dolar (540 milyon TL) tutarında paralı asker gönderdiği, askerlerin görevinin Türkiye’den Libya meşru hükümetine gönderilecek olan yardımları engellemek olduğu ortaya çıkmıştı.



Askerlerin önce Bingazi’ye getirilmesi ve transfer araçlarının eski olmasının Hafter’i sinirlendirdiği belirtilmişti. NYT’nin haberine göre bu grubun yanlarında söz verilenler yerine eski model hava taşıtları ile Bingazi’ye gelmesine Hafter çok sinirlendi. BM’nin elde ettiği bir belgeye göre taahhüt edilen hava araçları arasında bir Amerikan yapımı Cobra saldırı helikopteri ve Bulgar yapımı LASA T-Bird pervaneli keşif uçağı bulunuyordu. Hafter ile anlaşamayan paralı askerler, denizden Malta’ya dönmeye karar verdi.



Türkiye’ye karşı fiyaskoyla sonuçlanan kumpas

Türkiye’ye karşı fiyaskoyla sonuçlanan bu kumpasın ortaya çıkmasının ardından Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. İşte o paylaşımlar:



Türk tedarik gemilerine Akdeniz'de operasyon çekmeye kalkmışlar

Vay! UMH'ni destekleyen Türk tedarik gemilerine Akdeniz'de operasyon çekmeye kalkmışlar. Adı 'OPUS PROJESİ'miş! Güney Afrika'dan 3 Süper Puma, 3 Aerospatiale SA 341 alıp Bingazi'ye getirmişler, Malta'dan günlüğü 5 bin avro 2 askeri bot kiralamışlar. Makinalılarla donatmışlar.



Başrol tabi ki BAE'de

Ama belli ki yememiş. Başaramamışlar. Özel güvenlik şirketi operasyonu. İşe 8 ülkenin ve en az 10 şirketin ismi karışmış. Başrol tabi ki BAE'de!

Patlayan operasyon BAE, Ürdün, Malta, Libya, Angola, Botsvana, Güney Afrika ve ABD en az sekiz ülkede planlanmış. Başlatılan bu operasyonda üç ülkeden (BAE, Britanya Virgin Adaları ve Malta) en az on şirket yer almış.

Amaçları: Oluşturdukları saldırı grubu eşliğinde Türk (düşman) tedarik gemilerine müdahale etmek ve arama yapmakmış. Amma velakin yememiş. Özel güvenlik yapılanması helikopterleri ve silahları geride bırakarak, kiraladıkları botlarla 15 saatlik deniz yolculuğuyla Malta'ya geçmiş.

Ama belli ki yememiş.

Başaramamışlar.

Özel güvenlik şirketi operasyonu.

İşe 8 ülkenin ve en az 10 şirketin ismi karışmış.

Başrol tabi ki BAE'de! — Abdullah Ağar (@abdullahagar2) May 27, 2020

Patlayan operasyon BAE, Ürdün, Malta, Libya, Angola, Botsvana, Güney Afrika ve ABD en az sekiz ülkede planlanmış. Başlatılan bu operasyonda üç ülkeden (BAE, Britanya Virgin Adaları ve Malta) en az on şirket yer almış. — Abdullah Ağar (@abdullahagar2) May 27, 2020