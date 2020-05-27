0-14 yaş bugün sokağa çıktı! Saat 15.00'a kadar izinliler

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı milyonlarca çocuk yaklaşık 2 aydır evindeydi. 3 haftadır çarşamba günleri 0-14 yaş arası çocuklar dışarıya, parklara çıkabiliyor.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dört gün süren ve 00.00’da biten sokağa çıkma yasağı sonrası sosyal medya hesabından kafaları karıştıran bir açıklama yaptı.

Bakan Koca “Genç arkadaşlarım, sokağa çıkma kısıtı bu gece kalktı. Maalesef bu uygulama siz 15-20 yaş grubunu, 65 yaş üstü büyüklerimizi, 14 yaş ve altı çocuklarımızı şimdilik içeremiyor. Sabırlı olmanızı, bize biraz daha zaman tanımanızı rica ediyorum. Çok sevgiler” ifadelerini kullandı.

Saat 11.00-15.00 arası

Corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında 20 yaş altında bulunan vatandaşlar iki grup halinde sokağa çıkabiliyor. 0-14 yaş grubuna çarşamba günü, 14-20 yaş grubu ise cuma günü 11.00-15.00 saatlerinde arasında sokağa çıkma izni veriliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün akşamki paylaşımının ardından “0-14 yaş ve 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkacak? 0-14 yaş ve 15-20 yaş izni ne zaman başlıyor, hangi gün kullanılacak?” gibi sorular sıkça sorulmaya başlandı.

Sağlık Bakanlığı’na yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Bakan Koca’nın attığı tweet, genel sokağa çıkma kısıtlaması prensiplerini belirliyor. 0-14 yaş grubu bugün saat 11.00-15.00 saatlerinde arasında; yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkmalarına izin verilecek.