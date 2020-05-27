İbrahim Tatlıses'in son konseri sosyal medyada olay oldu
İbrahim Tatlıses’in vurulmadan önce Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde verdiği konser, TV'de ilk kez yayınlandı. Konserin başlamasıyla birlikte sosyal medyada 'İbrahim Tatlıses' fırtınası yaşandı.
Kanal D televizyonu bayramın son gününde İbrahim Tatlıses sürprizi yaptı. Türk müziğinin güçlü sesi İbrahim Tatlıses'in yıllar önce Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde verdiği konser, TV'de ilk kez seyirciyle buluştu.
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Tatlıses’in dev orkestra eşliğinde söylediği unutulmaz şarkılarına bu kez ekran başındakiler eşlik etti.
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İmparator İbrahim Tatlıses’in sevenleri için anılarla dolu bir akşam oldu.
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