Sosyal medyada İbrahim Tatlıses fırtınası

Türk müziğinin güçlü sesi İbrahim Tatlıses'in yıllar önce Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde verdiği konser, TV'de ilk kez Kanal D ekranlarında seyirciyle buluştu.

Tatlıses’in dev orkestra eşliğinde söylediği unutulmaz şarkılarına bu kez ekran başındakiler eşlik etti.

İmparator İbrahim Tatlıses’in sevenleri için anılarla dolu bir akşam oldu.