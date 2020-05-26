Sosyal medyada İbrahim Tatlıses fırtınası
İmparator İbrahim Tatlıses’in yıllar önce Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde verdiği konser, TV'de ilk kez yayınlandı. Konserin başlamasıyla birlikte sosyal medyada 'İbrahim Tatlıses' fırtınası yaşandı.
Türk müziğinin güçlü sesi İbrahim Tatlıses'in yıllar önce Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde verdiği konser, TV'de ilk kez Kanal D ekranlarında seyirciyle buluştu.
Tatlıses’in dev orkestra eşliğinde söylediği unutulmaz şarkılarına bu kez ekran başındakiler eşlik etti.
İmparator İbrahim Tatlıses’in sevenleri için anılarla dolu bir akşam oldu.