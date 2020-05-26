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27 Mayıs'ın yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası Kamu Spotu yayımlandı

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın görüntülerinin yer aldığı bir kamu spotu paylaşıldı.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın görüntülerinin yer aldığı bir kamu spotu paylaşıldı.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın görüntülerinin yer aldığı bir kamu spotu yarın, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde yapılacak olan açılışından bir gün önce paylaşıldı. Videoda adanın görüntüleriyle birlikte yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verildi.

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