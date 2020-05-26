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Acun Ilıcalı Instagram’da canlı yayın rekorunu kırdı!

Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde Instagram üzerinden canlı yayın yaparak bir milyon kişinin üzerinde kişi tarafından izlenmişti ve ardından bir açıklama yaparak rekor denemesi yapacağını duyurdu. Ilıcalı, dün yaptığı denemede rekoru kırdı.

Survivor’da bu akşamki yarışmada canlı yayında gerçekleşti. Acun Ilıcalı, Instagram hesabından bazı sorular yöneltti. Bu sorulara verilen cevapların yüzde oranını ise Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmacıları doğru tahmin etmeye çalıştı. Sorulara en çok doğru cevabı veren Berkan birinci oldu ve yarışmanın ardından Acun Ilıcalı’nın Instagram hesabından canlı yayın rekor denemesi yapıldı.

Survivor’da yapılan yarışmanın ardından Instagram’da canlı yayın rekoru denemesi gerçekleşti ve Acun Ilıcalı 2 milyonluk izleyici rekorunu kırdı.

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