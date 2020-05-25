Erdoğan istedikten sonra istifa eden Yeneroğlu: Çocuklarımın yüzüne bakamıyordum

Eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın yakın zamanda kurduğu DEVA Partisi'ne geçen İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu AK Parti ile yollarını ayırma sürecini anlattı.

Adem Özkese'nin Youtube kanalına konuk olan Yeneroğlu, yaşanan haksızlık ve hukuksuzlukların kendisi için dayanılmaz boyutlara ulaştığını öne sürerek Yeneroğlu, AK Parti’den çocuklarının yüzüne bakabilmek için ayrıldığını söyledi.

Neden kendi rızasıyla istifa etmedi ?

Yeneroğlu'nun bu açıklamaları sonrası bazı kesimler tarafından 'madem çocuklarının yüzüne bakamıyordu, neden istifası istenmeden kendi rızasıyla istifa etmedi' şeklinde yorumlar yapıldı.