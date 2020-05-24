DÜNYA

Herkes nefesini tutup izledi! Çin'de 5 yaşındaki çocuk ölümden döndü

ÇİN’de evin balkonundan dışarı çıkan 5 yaşındaki çocuk düşmekten son anda kurtarıldı.

Çin’in Sichuan bölgesinde evinin balkonunda dışarı çıkarak tenteye oturan 5 yaşındaki çocuk düşmekten son anda kurtarıldı. Küçük çocuk, evlerinin balkonundan çıkarak, alt katta bulunan tentenin üstüne oturdu. Komşuları tarafından fark edilen çocuk bir kişinin çocuğa doğru tırmanması sonucu son anda ölümden döndü. Çocuğu kurtaran şahıs çıplak elleri ile çocuğun olduğu kata tırmanarak, hızlıca küçük çocuğu evin içine soktu.

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