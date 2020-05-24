MEDYA

Erdoğan'dan dünyaya mesaj: Peşkeş çekilmesine göz yummayacağız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki Müslümanlara videolu Ramazan Bayramı mesajı gönderdi.

Erdoğan mesajında, ''Üç dinin kutsalı olan, ilk kıblemiz Kudüs'ü Şerifin, dünya Müslümanlarının kırmızı çizgisi olduğunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Filistin topraklarının kimseye peşkeş çekilmesine göz yummayacağız," ifadelerini kullandı.

Dünyaya Filistin mesajı: Asla göz yummayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: Rabb'imden, bu mübarek günlerin, Amerikalı Müslümanlar ile tüm İslam Aleminin ve insanlığın huzur, güven, barış içinde yaşayacağı bir dönemin müjdecisi olmasını diliyorum. Salgın süreci göstermiştir ki; dünyadaki hiçbir bölge, ulus veya ülke için hiyerarşiler ve ayrıcalıklar geçerli değildir. Üç dinin kutsalı olan, ilk kıblemiz Kudüs'ü Şerifin, dünya Müslümanlarının kırmızı çizgisi olduğunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Filistin topraklarının kimseye peşkeş çekilmesine göz yummayacağız.

'Ancak küresel iş birliğiyle üstesinden gelinebilir'

ABD'li Müslümanların Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, "Bu mübarek günlerin, Amerikalı Müslümanlar ile tüm İslam aleminin ve insanlığın huzur, güven, barış içinde yaşayacağı bir dönemin müjdecisi olmasını diliyorum. Salgın süreci göstermiştir ki dünyadaki hiçbir bölge, ulus veya ülke için hiyerarşiler ve ayrıcalıklar geçerli değildir. İnsanlığı tehdit eden yoksulluk, terörizm, İslam düşmanlığı, ırkçılık, göç, savaş, hastalık ve çeşitli çatışmalardan kaynaklanan sorunların üstesinden, ancak küresel iş birliğiyle gelinebilir." diye konuştu.

Küresel düzenin, uzun zamandır adalet, barış, huzur ve düzen üretemediğinin açık bir gerçek olduğuna işaret eden Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

'Ramazan Ayı'nda maalesef...'

"Daha geçen hafta İsrail tarafından Filistin'in egemenliğini ve uluslararası hukuku hiçe sayan yeni bir işgal ve ilhak planının devreye sokulduğuna şahit olduk. Filistin topraklarının kimseye peşkeş çekilmesine göz yummayacağız. Üç dinin kutsalı olan, ilk kıblemiz Kudüs'ü Şerifin, dünya Müslümanlarının kırmızı çizgisi olduğunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Diğer taraftan, herkesin salgına odaklandığı bu dönemde, mazlum Suriye halkının dramı devam ediyor. Libya'da ise darbeci Hafter güçleri kendi halkına saldırmayı, ülkeyi ve bölgeyi istikrarsızlaştırmayı sürdürüyor. İslam dünyasının pek çok yerinde, kan ve gözyaşı mübarek Ramazan ayında da maalesef kesintisiz aktı."

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan'dan dünyaya mesaj: Peşkeş çekilmesine göz yummayacağız
Emre Belözoğlu: Benim için yeni bir sayfa açılacak
Arabada çekirdek çitlerken cezayı yediler
Edirne ve Tekirdağ'da yasağa rağmen sokağa çıkıp alkol alanlar polisle tartıştı
Anne-babasını bıçakla öldürmüştü, tutuklandı
İtalya korona kabusundan uyanıyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bayraktar AKINCI'nın geliştirme aşamaları 'AKINCI' belgeseliyle izleyiciyle buluştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere şiirle seslendi
Mustafa Topaloğlu'ndan Bülent Ersoy'’a annesiyle ilgili olay sözle!
Tunceli'de kar sürprizi
Hasta ziyaretine giden 48 kişi karantinaya alındı
Şevval orucu kaç gün tutulur 6 günlük şevval orucu nasıl niyet edilir?
Arnavutköy'de çok sayıda kişi bıçak ve silahla kavga etti: 4 yaralı
İşte haziran ayındaki normalleşme planı! Koronavirüs'te vaka 500'e düşecek