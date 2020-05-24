Erdoğan'dan dünyaya mesaj: Peşkeş çekilmesine göz yummayacağız

Erdoğan mesajında, ''Üç dinin kutsalı olan, ilk kıblemiz Kudüs'ü Şerifin, dünya Müslümanlarının kırmızı çizgisi olduğunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Filistin topraklarının kimseye peşkeş çekilmesine göz yummayacağız," ifadelerini kullandı.

Dünyaya Filistin mesajı: Asla göz yummayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: Rabb'imden, bu mübarek günlerin, Amerikalı Müslümanlar ile tüm İslam Aleminin ve insanlığın huzur, güven, barış içinde yaşayacağı bir dönemin müjdecisi olmasını diliyorum. Salgın süreci göstermiştir ki; dünyadaki hiçbir bölge, ulus veya ülke için hiyerarşiler ve ayrıcalıklar geçerli değildir. Üç dinin kutsalı olan, ilk kıblemiz Kudüs'ü Şerifin, dünya Müslümanlarının kırmızı çizgisi olduğunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Filistin topraklarının kimseye peşkeş çekilmesine göz yummayacağız.

'Ancak küresel iş birliğiyle üstesinden gelinebilir'

ABD'li Müslümanların Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, "Bu mübarek günlerin, Amerikalı Müslümanlar ile tüm İslam aleminin ve insanlığın huzur, güven, barış içinde yaşayacağı bir dönemin müjdecisi olmasını diliyorum. Salgın süreci göstermiştir ki dünyadaki hiçbir bölge, ulus veya ülke için hiyerarşiler ve ayrıcalıklar geçerli değildir. İnsanlığı tehdit eden yoksulluk, terörizm, İslam düşmanlığı, ırkçılık, göç, savaş, hastalık ve çeşitli çatışmalardan kaynaklanan sorunların üstesinden, ancak küresel iş birliğiyle gelinebilir." diye konuştu.

Küresel düzenin, uzun zamandır adalet, barış, huzur ve düzen üretemediğinin açık bir gerçek olduğuna işaret eden Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

'Ramazan Ayı'nda maalesef...'

"Daha geçen hafta İsrail tarafından Filistin'in egemenliğini ve uluslararası hukuku hiçe sayan yeni bir işgal ve ilhak planının devreye sokulduğuna şahit olduk. Filistin topraklarının kimseye peşkeş çekilmesine göz yummayacağız. Üç dinin kutsalı olan, ilk kıblemiz Kudüs'ü Şerifin, dünya Müslümanlarının kırmızı çizgisi olduğunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Diğer taraftan, herkesin salgına odaklandığı bu dönemde, mazlum Suriye halkının dramı devam ediyor. Libya'da ise darbeci Hafter güçleri kendi halkına saldırmayı, ülkeyi ve bölgeyi istikrarsızlaştırmayı sürdürüyor. İslam dünyasının pek çok yerinde, kan ve gözyaşı mübarek Ramazan ayında da maalesef kesintisiz aktı."