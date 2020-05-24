YEREL

Hasta ziyaretine giden 48 kişi karantinaya alındı

Gaziantep'te sağlık problemi yaşayan 90 yaşındaki hastanın korona virüs testi pozitif çıktı. Virüslü olduğunu bilmeyen ve geçmiş olsun ziyaretine giden 48 kişi ise karantinaya alındı.

Gaziantep’in İslahiye İlçesine bağlı Kozdere Mahallesi’nde ikamet eden 90 yaşındaki E.K. yaşadığı sağlık probleminden dolayı Gaziantep'te tedavi olduktan sonra eve geldi. Ancak bir türlü iyileşemeyen hastaya yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. Şahsın korona virüs (Covid-19) testinin pozitif olduğu bilgisini alan İslahiye İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri filyasyon çalışması için İslahiye’ye 16 kilometre uzaklıktaki Kozdere Mahallesi’nde çalışma başlattı.

E.K.'nin virüs taşıdığından habersiz geçmiş olsun ziyaretine gelen komşu ve akrabalar ise tespit edilerek karantinaya alındı. 16 hanede ikamet ettiği öğrenilen 48 kişi 14 gün boyunca evden çıkmamaları konusunda uyarıldı. Jandarma ekipleri temaslı olduğu tespit edilen 16 evin kapı girişlerine bant çekti. Kapının üzerine uyarıcı yazı asıldı. Evler ilçe belediyesi tarafından dezenfekte edildi.

Karantinaya alınan 16 hanede yaşayan şahısların ihtiyaçları İslahiye Kaymakamlığına bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından karşılanacağı öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Anne-babasını bıçakla öldürmüştü, tutuklandı
İtalya korona kabusundan uyanıyor
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son rakamlar açıklandı (24 Mayıs 2020)
Çin ABD'ye karşı kendini böyle savundu: Vicdana aykırı
Wesley Sneijder Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak geri dönüyor
Samsun Valisi kentteki koronavirüs salgınıyla ilgili güzel haberi verdi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Arnavutköy'de çok sayıda kişi bıçak ve silahla kavga etti: 4 yaralı
İspanya’da paralimpik yüzücü köpek balığıyla burun buruna geldi
Mustafa Topaloğlu'ndan Bülent Ersoy'’a annesiyle ilgili olay sözle!
İtfaiye aracını engelleyen otomobil el birliğiyle kaldırıldı
Londra’nın merkezi iş bölgesi meydanında ilk kez ezan okundu
Şevval orucu kaç gün tutulur 6 günlük şevval orucu nasıl niyet edilir?
60 saniyede bugün (24 Mayıs 2020)
İşte haziran ayındaki normalleşme planı! Koronavirüs'te vaka 500'e düşecek