Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İkiyaka Dağları'ndaki askerlere sürpriz telefon



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yüksekova ilçesindeki temasları kapsamında Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve İsmail Çataklı, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı ve AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ile İkiyaka Dağları'ndaki Göllerbaşı Üs Bölgesi'nde iftar yaptıktan sonra askerlerle sohbet etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyulan ziyaret esnasında Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüşerek gün boyu süren temaslarla ilgili bilgi verdi.

"Bu mücadelenin ne kadar kutlu ve kutsal olduğunu zaten biliyorsunuz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göllerbaşı Üs Bölgesi'nde görev yapan askerlere hitap ederek, onların ve ailelerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.