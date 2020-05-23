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Elazığ'da 20 gün sonra koronavirüs vakası görüldü

Koronavirüsle mücadele kapsamında il genelinde alınan sıkı tedbirler sayesinde Türkiye’nin nüfus oranına gören en başarılı şehirleri arasında ilk sırada yer alan ve 20 gündür yeni vaka görülmeyen Elazığ’da bayram nedeniyle şehir dışından gelenlerde yeni pozitif vaka ortaya çıktı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında her türlü tedbir alınmasıyla kısa sürede önemli başarı elde edildi. Ülke genelinde nüfus oranına göre vaka sayısında ilk sırada yer alan Elazığ’dan 20 gün sonra üzücü haber geldi.

İki apartman karantinaya alındı

20 gündür yeni vaka görülmeyen kentte, Ramazan Bayramı nedeniyle kente İstanbul ve Adana’dan geldiği öğrenilen 2 kişide pozitif vaka çıktı. Bunun üzerine Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ın talimatıyla merkeze bağlı Sürsürü ve Çaydaçıra Mahallesi’nde bulunan 2 apartman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından karantinaya alındı.

Öte yandan Elazığ İl Pandemi Kurulu tarafından, kente şehir dışından gelen her bireyin 14 gün karantinada kalma zorunluğunun devam ettiği bildirildi. Bu nedenle sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde gelen herkesin kendini karantinaya alması, vatandaşların da dikkat ve tedbiri elden bırakmaması istendi.

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