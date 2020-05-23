AK Partili Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir'den Erdoğan'a olay sözler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı toplantıda AK Parti Çorum Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir'in, Erdoğan'a yönelik "Allah çocuklarımın ömrünü alsın size versin" sözleri çok konuşulanlar arasına girdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın il ve belediye başkanlarıyla yaptığı video konferans toplantısına, AK Parti Çorum Kadın Kolları Başkanı ve AK Parti Belediye Meclis üyesi olan Meryem Demir'in sözleri damga vurdu.
"Çocuklarımın ömründen alsın size versin"
Toplantıda söz alan Meryem Demir, Erdoğan'a "Kızmayın sakın ben bir şey söyleyeceğim. İnsan kendi ömründen geçebilir. Ama bazen diyorum ki, çocuklarımın ömründen alsın size versin. Çünkü bu ülke için o kadar önemlisiniz" diye konuştu.
Erdoğan "haşa" diyerek karşılık verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Demir'in bu sözlerine karşılık, "Haşa, Allah onları en güzel şekilde yetiştirmek nasip etsin" cevabı verdi.