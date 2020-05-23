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Bu koyunu almak isteyenler 5 ay sıra bekliyor

BURSA'da bir girişimci Avrupa'nın en kaliteli koyun ırkını ithal ederken, almak isteyenlere ise 5 ay sonraya gün veriyor.

Tekstil işinden iflas ettikten ettikten sonra koyun üretmeye karar veren Mustafa Aydın, dünyadaki en verimli koyun ırklarını araştırmaya başladı. Aydın, yaptığı uzun araştırmalar sonucu 100 günde kesime uygun hale gelen, tek seferde üçüz yavrulama özelliği bulunan ve 8 ay süt sağımı yapılan Zwartbles koyununu Türkiye'ye getirdi. Getirdiği 100 koyunun 2 yılda 700 adet yavrulama özelliği bulununca küçükbaşta hızlı çoğalma ve kısa sürede erişkinlik isteyen üreticiler bu koyunlara büyük rağbet göstermeye başladı. Hal böyle olunca kuzularını almak isteyenlere ise Aydın, 5 ay sonraya gün vermek durumunda kalıyor. Kısa sürede zengin olmak isteyenler randevu alıp sıraya giriyor.

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