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Manisa'da 17 yaşındaki Ceren’e kanlı saldırı kamerada

Manisa’nın Salihli ilçesinde pompalı tüfekle öldürülen Ceren Kultaş’ın vurulma anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde 20 Mayıs akşamı benzin istasyonunda pompalı tüfekle öldürülen 17 yaşındaki Ceren Kultaş’ın öldürülme anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Manisa’nın Salihli ilçesinde 20 Mayıs akşamı iş yeri güvenlik kamerasına göre saat 23.36'da İzmir-Ankara karayolu Taytan Mahallesi yol kavşağında bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. Aralarında Ceren Kultaş’ın da bulunduğu 3 kişi araçlarıyla yakıt almak için benzin istasyonuna gelirken, arabadan indikleri sırada motosikletli ve maskeli bir saldırgan 3 arkadaşın yanına gelerek önce Ceren Kultaş’a pompalı tüfekle 2 el ateş edip ardından da otomobile bir el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Talihsiz kız olay yerinde hayatını kaybederken beraberindeki iki arkadaşı da arabalarıyla olay yerinden kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Şükrü Ş.’nin olay yerine gelip Ceren Kultaş’a 2 el ateş açması ve 1 el de araca ateş açması anbean kameraya yansıdı. Alınan bilgilere göre ise Ceren Kultaş’ın katili olduğu iddia edilen Şükrü Ş.’in hırsızlık ve mala zarar verme gibi bir çok suçtan sabıkası var.

Ceren ile katil zanlısı arasında bağlantı bulunamadı

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekibin üzerinde durduğu diğer bir ihtimal ise Ceren’in yanlışlıkla öldürülmüş olabileceği. Şüpheli, Şükrü Ş.’in bir süre önce kız arkadaşından ayrıldığı, ayrıldığı kız arkadaşının ise Ceren Kultaş’a çok benzediği öğrenildi. Polis tarafından her yerde aranan Şükrü Ş.’in, kıskançlık nedeniyle Ceren’i kız arkadaşı sanıp öldürmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Genç yaşta hayatını kaybeden Ceren Kultaş’ın şüpheli Şükrü Ş. ile herhangi bir bağlantısı da tespit edilemediği, Ceren’in telefonuna ilişkin kayıtların gelmesinin beklendiği öğrenildi.

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