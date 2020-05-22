MEDYA

Ekrem İmamoğlu'ndan çok garip eşcinsel evlilik açıklaması! Türkiye hazır değil!

Haber Global'deki 40 soru programına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Eşcinsel evlilikleri onaylıyor musunuz?" sorusuna çok tartışılıcak bir cevap verdi. İmamoğlu, modellik yapan eşi Dilek İmamoğlu için de imalı sözler söyledi.

DİYANET'in verdiği fetva ile tekrar Türkiye'nin gündemine gelen eşcinsellik ve eşcinsel evlilikler konusunda İstanbul Büşükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan çok dikkat çeken açıklamalar geldi. İmamoğlu, "Eşcinsel evliliğe izin verilmesi hususuna henüz toplumumuzun hazır olmadığının altını çizmek isterim" dedi.

Ekrem İmamoğlu, Jülide Ateş'in "Eşcinsel evlilikleri onaylıyor musunuz?" sorusuna, "Tabii ki eşcinsel vatandaşlarımızın da yaşam kalitelerini ya da yaşamla ilgili özgürlüklerini korumakla ilgili sorumluluğumuz var. Geçmişte bu görevi yapmış insanların sorumluluğu olduğu gibi benim de var. Benden sonraki belediye başkanlarının da var. Ülkeyi yönetenlerin de var. Ama şunu söylemekte fayda görüyorum ki, eşcinsel evliliğe izin verilmesi hususuna henüz toplumumuzun hazır olmadığının altını çizmek isterim." şeklinde cevap verdi.

'Bilseydim Dilek İmamoğlu'na izin vermezdim'

Ekrem İmamoğlu, "Dilek İmamoğlu'nun model gibi poz vermesini kıskandınız mı?" sorusuna ise "Bilseydim izin vermezdim diye espri yaptım. Ama her şakada da bir gerçek payı vardır" karşılığı verdi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Jirki aşireti lideri Mehmet Adıyaman hayatını kaybetti koronavirüsü yenmişti
Meral Akşener duyurdu! Koronavirüsten kaybettik
Ahmet Nur Çebi'den sevindirici haber
Antalya'da hayatı film senaryosuna döndü! 5 ismi evliliğini de tehlikeye soktu
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi koronavirüs denetimi! Binlerce kişiye işlem yapıldı
Acun Ilıcalı'nın unutamadığı Fenerbahçe maçı: Adil değildi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ahmet Davutoğlu'ndan şok 15 Temmuz iddiası! Mehmet Dişli neden emekli edilmedi?
Furkan Vakfı üyeleri yasağa rağmen sokağa çıkıp protesto etti
Haberturk'te osuruk sesi kim osurdu? Veyis Ateş 2. osuruk vakası TT oldu
İstanbul güne yağmurla uyandı
AKİT TV'de Ahmet Davutoğlu'na sesini yükseltince gergin anlar yaşandı
Habertürk'te Veyis Ateş osuruk olayı gündem oldu Habertürk'te 2. osuruk vakası
Habertürk canlı yayınında ikinci osuruk vakası! Video ortalığı yıktı
Sakura ne demek anlamı nedir Sakura ağacı çiçeği nasıldır?