Ekrem İmamoğlu'ndan çok garip eşcinsel evlilik açıklaması! Türkiye hazır değil!

DİYANET'in verdiği fetva ile tekrar Türkiye'nin gündemine gelen eşcinsellik ve eşcinsel evlilikler konusunda İstanbul Büşükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan çok dikkat çeken açıklamalar geldi. İmamoğlu, "Eşcinsel evliliğe izin verilmesi hususuna henüz toplumumuzun hazır olmadığının altını çizmek isterim" dedi.

Ekrem İmamoğlu, Jülide Ateş'in "Eşcinsel evlilikleri onaylıyor musunuz?" sorusuna, "Tabii ki eşcinsel vatandaşlarımızın da yaşam kalitelerini ya da yaşamla ilgili özgürlüklerini korumakla ilgili sorumluluğumuz var. Geçmişte bu görevi yapmış insanların sorumluluğu olduğu gibi benim de var. Benden sonraki belediye başkanlarının da var. Ülkeyi yönetenlerin de var. Ama şunu söylemekte fayda görüyorum ki, eşcinsel evliliğe izin verilmesi hususuna henüz toplumumuzun hazır olmadığının altını çizmek isterim." şeklinde cevap verdi.

'Bilseydim Dilek İmamoğlu'na izin vermezdim'

Ekrem İmamoğlu, "Dilek İmamoğlu'nun model gibi poz vermesini kıskandınız mı?" sorusuna ise "Bilseydim izin vermezdim diye espri yaptım. Ama her şakada da bir gerçek payı vardır" karşılığı verdi.