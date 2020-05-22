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FSM Köprüsü üzerinde tehlikeli yolculuk

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde seyir eden kamyonetin kasasında yolculuk eden 5 çocuk tehlikeye davetiye çıkardı.

Fatih Sultan Köprüsü (FSM) Ankara istikametinde seyreden bir kamyonetin kasasında 5 çocuk yolculuk etti. Kamyonetin kasasında bulunan çocuklardan bir tanesinin kasanın kenarına oturması yürekleri ağza getirdi. 5 çocuğun yüzlerinde maske olmadığı ve sosyal mesafeye uymadığı görüldü. Köprü üzerinde şerit değiştirerek seyir eden kamyonetin plakasının son rakamlarının silinmiş olması ise dikkat çekti. Kasasında 5 çocuk ile tehlikeye davetiye çıkaran kamyonet sürücüsün duyarsız davranması akıllara durgunluk verdi.

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