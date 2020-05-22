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Furkan Vakfı üyeleri yasağa rağmen sokağa çıkıp protesto etti

ADANA Merkez Camisi'nde koronavirüse karşı alınan tedbirler çerçevesinde uygulanan yasağa rağmen teravih namazı kılmak isteyen Furkan Vakfı üyelerine polis müdahale etti.

Adana'da teravih namazı kılmak isteyip camiye giren Furkan Vakfı üyelerine polis biber gazıyla müdahale etti. Gözaltına alınan 40 kişiye idari para cezası kesildi.

"Namaza engel olmazsınız" sloganları

Polisin gözaltına almasının ardından tekrar toplanan bir grup "Namaza engel olmazsınız", "Doğu Türkistan olmayacağız" sloganları atarak yarından itibaren bayramlaşmaya gideceklerini duyurdu. 

"Zerre kadar imanı olan bu zulme karşı gelir!”

"Namaza engel olmazsınız", "Doğu Türkistan olmayacağız" sloganları ile camiye girmek isteyerek teravih namazı kılmak isteyen grubun gözaltına alınmasına tepki gösteren Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul, yaşananların ardından yaptığı paylaşımda, “Mesafeyi koruyarak açık alanda namaz kılmak isteyenlere müdahale etmeye ne hakkınız var! Zerre kadar imanı olan bu zulme karşı gelir!” ifadelerini kullandı.

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