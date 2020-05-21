Ömer Çelik: İzmir'de bazı camilerimize yapılan saldırıları lanetliyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'de İl Müftülüğünün ses sistemini sabote edilerek müzik çalınmasına tepki gösterdi. Çelik, İzmir'de bazı camilere yapılan saldırıları lanetlediklerini bildirdi.
İzmir’de dün akşam saat 17.00 sıralarında akıl almaz bir olay yaşandı. Kimliği belirsiz kişilerce merkezi sistemle ezan okunan Konak, Karşıyaka, Çiğli ve Buca ilçelerindeki bazı camilerin frekansına korsan bir şekilde müdahil olunarak cami hoparlörlerinden İtalyan partizan marşı olarak bilinen ‘Çav Bella’ çalındı.
Kim yaptıysa muhakkak bulunur
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de bazı camilerimize yapılan saldırıları lanetliyoruz. Merkezi ses sistemine sızarak, bu çirkinliği yapanları şiddetle kınıyoruz. Bu çirkinliği kim yaptıysa muhakkak bulunur. Camiyle sorunu olanın milletin ta kendisiyle sorunu olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.