GÜNCEL

Ömer Çelik: İzmir'de bazı camilerimize yapılan saldırıları lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'de İl Müftülüğünün ses sistemini sabote edilerek müzik çalınmasına tepki gösterdi. Çelik, İzmir'de bazı camilere yapılan saldırıları lanetlediklerini bildirdi.

İzmir’de dün akşam saat 17.00 sıralarında akıl almaz bir olay yaşandı. Kimliği belirsiz kişilerce merkezi sistemle ezan okunan Konak, Karşıyaka, Çiğli ve Buca ilçelerindeki bazı camilerin frekansına korsan bir şekilde müdahil olunarak cami hoparlörlerinden İtalyan partizan marşı olarak bilinen ‘Çav Bella’ çalındı.

Kim yaptıysa muhakkak bulunur

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de bazı camilerimize yapılan saldırıları lanetliyoruz. Merkezi ses sistemine sızarak, bu çirkinliği yapanları şiddetle kınıyoruz. Bu çirkinliği kim yaptıysa muhakkak bulunur. Camiyle sorunu olanın milletin ta kendisiyle sorunu olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 3 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Belediye Başkanı alem yaparken basılınca tabuta girip ölü taklidi yaptı
Fenerbahçe'de Vedat Muriç’in yerine Mirko Mariç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başakşehir Şehir hastanesinin açılışında müjdeyi verdi
Cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalınmasına Tunç Soyer'den çok sert tepki
Babacan'ın "Bahçeli'nin ülkeye ne faydası var" sözlerine MHP'den çok sert cevap!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
ABD'de tekneleri batan 2 adamın kurtarılma anları kameralara yansıdı
Kastamonu'da fotoğraf çektirirken 150 metre uçurumdan düştü
Dünya starından Diriliş Ertuğrul yıldızı Engin Altan Düzyatan'a övgüler
MFÖ’den ‘maske tak’ şarkısı! Kanser tedavisi gören Özkan Uğur’un son hali
Galata Köprüsü'nde yasağa rağmen balık tuttular ve dans ettiler
Edis'in yarı çıplak yatak pozu verdiği isim şarkıcı Aybüke Arbele çıktı!
Libya ordusu Hafter'in hava savunma sistemlerinin SİHA'larla vurulma görüntülerini paylaştı
Cinsel organ krizi sonrası Selin Ciğerci 'amcası' yorumuna çıldırdı