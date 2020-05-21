Ömer Çelik: İzmir'de bazı camilerimize yapılan saldırıları lanetliyoruz

İzmir’de dün akşam saat 17.00 sıralarında akıl almaz bir olay yaşandı. Kimliği belirsiz kişilerce merkezi sistemle ezan okunan Konak, Karşıyaka, Çiğli ve Buca ilçelerindeki bazı camilerin frekansına korsan bir şekilde müdahil olunarak cami hoparlörlerinden İtalyan partizan marşı olarak bilinen ‘Çav Bella’ çalındı.



Kim yaptıysa muhakkak bulunur

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de bazı camilerimize yapılan saldırıları lanetliyoruz. Merkezi ses sistemine sızarak, bu çirkinliği yapanları şiddetle kınıyoruz. Bu çirkinliği kim yaptıysa muhakkak bulunur. Camiyle sorunu olanın milletin ta kendisiyle sorunu olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.