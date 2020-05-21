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MFÖ’den ‘maske tak’ şarkısı! Kanser tedavisi gören Özkan Uğur’un son hali

MFÖ corona virüsü ile mücadele kapsamında maske takmanın önemine dikkat çekmek için bir araya geldi. Kanser tedavisi gören Özkan Uğur da arkadaşlarıyla kamera karşısına geçti...

Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur’dan oluşan MFÖ, corana virüsü ile mücadele kapsamında, vatandaşlara çağrıda bulunmak için yeniden bir araya geldi. Maske takmanın önemini anlatan bir şarkı için kamera karşısına geçen MFÖ üyesi Özkan Uğur’un ise son hali dikkat çekti.

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