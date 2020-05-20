Sedat Peker'in FETÖ oyunu: Fethullah Gülen yazan altın saat yolladılar

Son dönemde yaptığı açıklamalar ve kendisine yönelik tehditler nedeniyle gündemden düşmeyen Sedat Peker, hakkındaki iddialarla ilgili yeni bir video daha yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tokalaştığı nikahın ardından FETÖ'nün sosyal medyacılarını nasıl oyuna getirdiğini anlatan Sedat Peker, hakkında yeniden 'organize suç örgütü lideri' soruşturması açılmasıyla ilgili de çok dikkat çekici açıklamalarda bulundu. İşte Sedat Peker'in o açıklamalarından bazıları...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğrafı...

- Bir düğüne davetliydim düğünde de sayın Cumhurbaşkanımız davetliydi. Bütün herkes yanına gidip saygılarını sunduğu için ülkemizin Cumhurbaşkanına bende gidip saygılarımı sundum kendisine. Ve bu tokalaşma anında çekilen resimleri bir anda sosyal medyaya düştü. Kıyamet koparıyorlar... Ülkenin cumhurbaşkanı mafya ile beraber diye.

FETÖ algı ekibini nasıl oyuna getirdim?

- Bende o zaman burada bir adaletsizlik olduğu için buradaki algıyı nasıl tersine çevirebilirim dedim. Hemen arabanın içinde yanımdaki arkadaşa yaz dedim Twitter'e.. Twitler şöyle 'Eğer ben mafya babasıysam 90'lı yıllarda benden neden öğrenci bursu istediniz. Eğer ben mafya babasıysam 90'lı yıllarda neden benden kurban parası istediniz. 90'lı yıllarda neden benden himmet olarak para istediniz" dedim. En son twitte de şöylece süsledim 'Sadece 10 tane yaptırılan içinde de Fethullah Gülen yazan altın saati niye bana yolladınız' dedim.

4 gün sonra uyanıp "O saati göster" dediler ama...

- Tabi sizinde takdir edeceğiniz şekilde bizim sayın Cumhurbaşkanı ile çekildiğimiz resim unutuldu bu bir anda gündeme düştü. Daha sonra Fethullahçı yazarlar olarak bilinen kişiler birbirine girdi. Sedat Peker gibi birine zarf verdiyseniz dediler bu bizim mücadelemiz işte neden başarıya ulaşamadığı belli...Kimisi başka bir şey dedi bizim resim unutuldu 3-4 gün bu açıklamalar konuşuldu... 4 gün sonra akılları başlarına geldi dediler ki bana altın saati göster o zaman. Ben de dedim "saati kaybettim saat yok."

Hanımağa ile birlikte 4 kişi, beni seven 8 kişi gözaltına alındı

- Bana her gün küfreden kişilere operasyon yapıldığı iddia ediliyor. Allah aşkına bakın, küfredenlerden 4 kişi, benim yanımda durup açıklama yapan 8 kişi gözaltına alındı. Allah aşkına bu operasyon onlara mı yapıldı? Yoksa bana sevenlere mi yapıldı?

Yeniden suç örgütü lideri mi oldum?

Alınanlara da şunu soruyorlar 'Suç Örgütü Sedat Peker'in örgütünün içine ne zaman girdin?'. Demek ki tekrardan suç örgütü olduk. Resmi açıklamada bu yönde zaten. Soruda bu yönde. Bu arkadaşlar suçluyu övmekten gireceklermiş. Suçlu kim?

- Ben suç örgütü lideri isem, devlet bana neden polis koruması verdi? Ben polis korumasında o ülkeden çıkarken suç örgütü lideri miydim? Öyleyse devlet polislerle bur suç örgütü liderini mi korudu?