MasterChef Mehmet Yalçınkaya'dan çarpıcı Survivor yorumları

Survivor'ın ardından TV8 ekranlarında yeniden başlaması beklenen MasterChef yarışmasındaki dikkat çeken isimlerden biri olan Mehmet Yalçınkaya, Spor Arena'nın Instagram canlı yayınına katıldı. Mehmet Şef, canlı yayında Survivor üzerine oldukça çarpıcı açıklamalar yaptı. Survivor yarışmacılarının MasterChef programının şefleri eşliğinde yemek hazırladıkları bölümde Cemal Can'ın pirinç ununun tamamını tatlıya dökmesine sinirlenen Mehmet Şef, o bölümü hatırlatarak Cemal Can'a sert çıktı. Yalçınkaya, Cemal Can hakkında şunları söyledi:

''Gelsin de stüdyoda yapsın ben göreyim, tabii atarım onu dışarı. Cemal Can, heyecanlı diyorum ki Cemal Can yapma 'al döküyorum' dedi, Cemal'i çok seviyoruz ama o mutfakta yapamaz, öyle bir şansı yok.''