Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hakim ve savcılara: İmzanızı hiçbir gücün emrine vermeyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

23. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Hakim ve Savcı'nın asıl murakkıbı kendi vicdanıdır. Adil bir vicdana sahip olmayan hakimlerin elinde en iyi kanun bile bir zulüm aracına dönüşebilir. İnsanların adalet güvenmediği bir toplumda huzur düzeni sağlanamaz.

Vicdanınızı ve imzanızı hiçbir gücün emrine vermeyin

Sizlerden vicdanınızı ve imzanızı hiçbir gücün emrinize vermemenizi istiyorum.İçinizde çok para kazanmak isteyen varsa, şan şöhret isteyen varsa yanlış mesleği seçmiştir. Sizin esas göreviniz sessiz sedasız üzerinize düşeni yapmaktır. Üstleneceğiniz ağır yükün bilincinde olduğunu biliyorum.

Her kararda yanınızda olacağımdan şüpheniz olmasın

Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak, attığınız her adımda verdiğiniz her kararda yanınızda olacağımdan şüpheniz olmasın. Yargı Reformu Stratejisi kapsamında standartları yükseltmenin gayreti içindeyiz.