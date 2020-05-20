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Ruslar koronavirüs sonrası yine Türkiye'ye gelecek

Koronavirüse karşı mücadele eden Rusların, tatil için aklı Türkiye'de.

Koronavirüs salgınının etkili olduğu ülkelerden biri de Rusya oldu.

Ülkede vaka sayıları bir anda artışa geçerek 300 bine dayandı.

Ölü sayısının da arttığı ülkede birçok tedbir alındı.

Ülke genelinde koronavirüse karşı sıkı tedbirler uygulanırken, bir yandan da normalleşme planları yapılıyor.

CNN Türk canlı yayınına bağlanan Rus gazeteci Maria Gladkikth, ülkedeki son durum hakkında bilgiler verdi.

Rusya'da ölümler daha fazla tartışması

Rus gazeteci, "5,5 milyondan fazla test yapıldı. Vaka sayısının açıklanandan daha fazla olduğu söyleniyor. Rusya'daki ölümlerin istatistiklerden yüzde 70 daha fazla olabileceği tartışılıyor.

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