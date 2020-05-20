İnanılmaz görüntü! Lübnan böcek saldırısı altında

Lübnan, sıcakların başlamasıyla birlikte böceklerin saldırısına uğradı. Büyük sürüler halinde evleri istila eden ve sokak lambalarının etrafında uçan böcekler paniğe neden oldu.

Felaketin büyüklüğünü gösteren fotoğraf ve videolar paylaşan sosyal medya kullanıcıları, böceklerin evleri istila etmekle kalmayıp aynı zamanda insanları ısırdıklarına da dikkat çekti.

Bilim insanları, böceklerin bu istilasında olağan dışı bir şey olmadığını belirterek, ülkede şiddetli yağışlar sonrası ortaya çıkan ve 30 dereceyi aşan ani sıcak hava dalgasından etkilendiklerini kaydetti.