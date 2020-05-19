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TRT hatayla ilgili soruşturma başlattı

TRT'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle hazırlanan programda arka fonda, "19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı" yazılı görsel yer aldı. Söz konusu hata, sosyal medyada gündem olurken TRT'den yaşanan olayla ilgili açıklama yapıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Türkiye'de yayın yapan birçok televizyon kanalı özel programlar hazırlarken, TRT de bu kanallar arasındaydı.

Ancak arka fonda yapılan bir hata, o saatlerde TRT'yi izleyen sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

Söz konusu görselde, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı" yerine, "19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı" yazıyordu.

Soruşturma başlatıldı

Kullanıcılar, bu hatayı, "TRT bayramları karıştırdı" diyerek eleştirirken; TRT'den yaşanan olayla ilgili personel hakkında soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

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