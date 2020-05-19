Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı Kutlama Mesajı

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı Kutlama Mesajı şöyle:

Bağımsızlığımızın, istikbalimizin ve Cumhuriyetimizin teminatı ve koruyucusu Aziz Türk Gençliği; Atalarımızın 1071’de yurt yaptığı Anadolu toprakları işgalci güçlerin saldırısına uğramıştı. Anadolu bizimdi, bizim olana sahip çıkmak gerekliydi. Bir yanda onurla dimdik ayakta duran bir halk; bir yanda, bu halkın özgürlük mücadelesine şahitlik edecek bir cihan vardı. Bundan tam 101 yıl önce, tarih 19 Mayıs 1919’u gösterdiğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Samsun’a çıkarak milli mücadelemizi başlatacaktı.Bundan böyle her can, kendi kaderinden daha fazlası demek olacaktı. Haklı bir gururla 19 Mayıs milletin özgürlük, bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinin başladığı gün olacaktı.19 Mayıs, işgalci güçlere karşı, milletin yeniden dirilişini gerçekleştirecekti.

Çünkü;19 Mayıs, her canın etten bir miğferle istiklali göğüsleyeceği, her karış toprağın bağımsızlığa gidecek bir cepheye dönüşeceği, Müslüman Türkiye Halkı’nın “Ya İstiklal Ya Ölüm!” diyeceği tarihi bir kararla atılan ilk adım olacaktı. Bu nedenledir ki Türkiye Cumhuriyeti, hem gençlerimizin gururunun kaynağı hem de sorumluluğunun adıdır. 19 Mayıs da bu bilince sahip Aziz Türk Gençlerinin bayramıdır.

Değerli gençler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sizlere emanet ettiği bu sorumluluğa sahip çıkacağınıza; özgür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ni daha da güçlendirerek geleceğe taşıyacağınıza olan inancımız tamdır.15 Temmuz’da gerçekleşen hain darbe girişimi karşısında Türk Gençleri olarak tüm dünyaya gösterdiğiniz direniş ve destan yazma ruhu, bunun en açık kanıtıdır.

Bilgi ve Teknoloji ile yoğrulan günümüz dünyasındaki kıyasıya rekabet ortamında, Türkiye Cumhuriyeti’ni, teknik, ekonomik, sanayi, düşünsel ve sanatsalhayatın her alanında yetkin ve kendine yeter kılmak için gerekeni yapacağınız konusunda da sizlere güveniyoruz. Güçlü, bağımsız, hür Türkiye Cumhuriyeti’nin teminatı olan siz değerli gençlerimizin fikirlerini, hayallerini ve girişimlerinizidestekliyoruz.

Şüphesiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği vevizyonu ile gelecek Türk Gençlerinin olacaktır. Türkiye’nin potansiyeli, Türk Halkının inancı ve gücü ile sizlerin her zaman yanındayız.

Bu vesileyse Atatürk ve Silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyor; başta siz değerli gençlerimiz olmak üzere aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum."