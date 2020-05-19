YEREL

Havalar ısınınca otaya çıktı! Bingöl’de görülen devasa yılan korkuttu

Bingöl’ün Adaklı ilçesinde tarlaya giden vatandaşlar devasa bir yılanla karşılaştı, korkmalarına rağmen o anları telefonla görüntülediler.

Alınan bilgiye göre, Adaklı ilçesine bağlı Karer bölgesine tarlaya çalışmaya gidenler, yaklaşık 3 metre olduğunu değerlendirdikleri bir yılanla karşılaştı. Yerde duran bir ağaç dalına sarılı olan yılanı görenlerden Mazlum Serinyel, o anları cep telefonu ile görüntüledi.Yılanın hem kalınlığı hem de uzunluğu ise dikkat çekti.

büyüklüğünü görünce kendisi dahil yanındakilerinin de korktuğunu aktaran Mazlum Serinyel, bu yılanın türünü bilmediklerini ve bölgeden uzaklaştıklarını aktardı.

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