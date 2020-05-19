Van'daki Vefa ekipleri: Asla vazgeçmeyeceğiz
Van Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma ekipleri, "Şehit edilen arkadaşlarımızın görevini devralmak için geldik" dedi.
Van'da geçtiğimiz günlerde karantina altındaki vatandaşlara yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, yolda PKK'lı teröristlerin hain saldırısına uğradı.
Saldırıda Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli belediye personeli, evli ve 8 çocuk babası Yıldırım Demir (65) ile yolda aldıkları Kinyas Karalıoğlu şehit oldu, belediye personeli Taner Temizel ise yaralandı.
SALDIRIDA HDP BAĞLANTISI
Saldırıyla ilgili gözaltına alınan 38 kişiden 6'sının, HDP Özalp İlçe Başkanı ve yöneticileri olduğu ortaya çıktı.
MAHALLEYE YARDIMLAR DEVAM EDİYOR
Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri ile Kızılay Van Şubesi ekipleri, yeniden vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için mahalleye gitti.
Mahallenin girişinde jandarmanın nöbet tuttuğu alana gelen ekipler, yardımları burada bekleyen muhtar ve mahalle imamına imza karşılığı teslim etti.