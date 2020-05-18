MEDYA

Ünlü ilahiyatçı Mustafa Karataş'tan tepki çeken sözler! 'Türkçülük bölücülüktür'

Kanal 7 ekranlarında Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın iftar programında Türkçülükle ilgili söylediği sözler büyük tepki çekti. Karataş, Türkçülüğü bölücülük olarak gösterdi.

Ekranların en tanınmış ilahiyatçılarından Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın iftar programında Türkçülüğü bölücülük olarak nitelemesine milliyetçi camiadan büyük tepki var. Kanal 7 ekranlarında canlı olarak iftar programı yapan Prof. Dr. Mustafa Karataş bölücülüğü anlatırken ülkücüleri fena kızdırdı.

Kürtçülük gibi bölücülüktür

Programda bölücülüğe karşı bir konuşma yapan Karataş, Türkçülüğün de 'Kürtçülük' gibi bölücülük olduğunu söyledi. Bu durum tepkiyle karşılanırken, milliyetçi hesaplardan sosyal medyada sert tepkiler gösterildi.

Tepkiler sonrası olay paylaşım

Tepkilerin ardından bir paylaşım yapan Karataş, “Allah’ım! Beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden muhafaza eyle!” diye yazdı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Yüreğir Kaymakamı açıkladı! Saldırı organize ve art niyetli
Digne, Philippe Clement'in yerine kendini koydu
Vuhan'da yaşayan Çinli yazardan koronavirüs itirafı yetkililer söylemiş
Mehmet Görmez anlattı! Sosyal medya da amel defterine tabi mi?
Cipiyle geri manevra yaparken 2 yaşındaki kızını ezerek öldürdü!
Eşini bıçaklayıp 'Bıçağı koltuğun arkasın koyarak yaslandı ve kendisini bıçakladı' dedi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e sosyal medyadan tepki! Kanaldan özür mesajı
Bağcılar'da sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe saydılar bakın ne yaptılar
Fitre ne kadar 2020 ne kadar Diyanet Fitre ne zaman verilir?
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den sevindiren koronavirüs açıklaması!
Emre Kınay, İyi Parti'den adaylık sürecini anlattı
18 Mayıs öğleden sonra özel sektöre resmi tatil mi oldu?
İzmir'de muhabbet kuşu 'Atatürk'ü çok seviyorum' diyor
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e büyük tepki! Kanaldan özür mesajı