Ünlü ilahiyatçı Mustafa Karataş'tan tepki çeken sözler! 'Türkçülük bölücülüktür'
Kanal 7 ekranlarında Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın iftar programında Türkçülükle ilgili söylediği sözler büyük tepki çekti. Karataş, Türkçülüğü bölücülük olarak gösterdi.
Ekranların en tanınmış ilahiyatçılarından Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın iftar programında Türkçülüğü bölücülük olarak nitelemesine milliyetçi camiadan büyük tepki var. Kanal 7 ekranlarında canlı olarak iftar programı yapan Prof. Dr. Mustafa Karataş bölücülüğü anlatırken ülkücüleri fena kızdırdı.
Kürtçülük gibi bölücülüktür
Programda bölücülüğe karşı bir konuşma yapan Karataş, Türkçülüğün de 'Kürtçülük' gibi bölücülük olduğunu söyledi. Bu durum tepkiyle karşılanırken, milliyetçi hesaplardan sosyal medyada sert tepkiler gösterildi.
Tepkiler sonrası olay paylaşım
Tepkilerin ardından bir paylaşım yapan Karataş, “Allah’ım! Beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden muhafaza eyle!” diye yazdı.