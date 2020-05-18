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İstanbul Boğazı'nı mekan edinen yunusların oyunu kamerada

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında deniz trafiğinin azalması ile yunuslar İstanbul Boğazı’nda daha sık görülmeye başladı. İstanbul Boğazı'nın tadını çıkaran sevimli yunuslar, drone ile görüntülendi.

Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında deniz trafiğinin azalması ile İstanbul Boğazı’nda normalde az rastlanan sevimli yunuslar, sahillerinin birçok noktasında görülmeye başladı. Sevimlilikleri ile kendilerine hayran bırakan yunuslar boğazın tadını çıkardı. İstanbul Boğazı’nda sürü halinde dolaşan sevimli yunuslara martılar da eşlik etti. Öte yandan sevimli yunusların avlanması ve dans edercesine yüzmesi havadan çekilen görüntülerle belgesellik kareler oraya çıkardı. Masmavi sularda yüzen yunuslar renkli görüntüler oluşturdu. Avlanmak için uzun bir süre aynı noktada bulunan sevimli yunuslar, karınlarını doyurduktan bir süre sonra boğazın serin sularında adeta dans etti.

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