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Rıdvan Dilmen canlı yayında Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdu

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Ali Koç'un tarif ettiği hoca adayının Erol Bulut olduğunu ifade ederken Süper Lig'in başlangıcı için "Temmuz'un başı, Haziran'ın sonu olur" dedi.

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV canlı yayınında, Türk futbolunun akıbeti ve yaşanan süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in başlangıcı için "Temmuz'un başı, Haziran'ın sonu olur" diyen Dilmen, şu ifadeleri kullandı; "Oynanması açısından daha net düşünmemiz için, 10 dün daha görmekte fayda var. Vaka olacak mı, olursa ne yapacaklar? Olursa diye kararını verdiler. Sayın Nihat Özdemir için de bu kararlar önemli, UEFA da yönlendirmede bulunuyor. 14 oyuncu kalana kadar devam edecek Almanya'da, Türkiye'de de bu uygulamaya geçileceğini söylüyor Nihat bey.

''12 Haziran'dan biraz daha fazla olacağını düşünüyorum''

"Türkiye'deki oynayıp oynamama tartışmaları, oynamamaktan çıktı. Oynamama kısmı askıya alınmış durumda. O zaman kulüplerimiz, çalışmalarını ona göre yapmalı. Tarihin muhtemelen 12 Haziran'dan biraz daha fazla olacağını düşünüyorum. Bazen bilmeden biz de yorum yapıyoruz. UEFA 3 Ağustos'u, 15'e falan da çekebilir, bu istişare olabilir.

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