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İstanbul Valisi Yerlikaya dün yapılan denetimlerin verilerini açıkladı

İSTANBUL Valiliği, İstanbul'da sokağa çıkma yasağı İstanbul'da yapılan denetimlerin verilerini açıkladı.. Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından videoyu paylaşarak bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

İstanbul'da sokağa çıkma yasağı öncesi denetimler sıklaştırıldı. İstanbul'da dün birçok noktada ekipler tarafından denetim yapıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yapılan denetimlerin verilerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

Vali Yerlikaya'nın paylaştığı verilere göre İstanbul'da 2 bin 436 berber, kuaför vb. işletme,17 AVM'de 486 iş yeri, 91 pazar yeri, 952 taksi, 940 şehiriçi ve şehirlerarası ulaşım aracının denetlendi.

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