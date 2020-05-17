Akit TV'deki rezaletin mimarı Prof. Dr. Kutluk Özgüven'in görevine son verildi

İstanbul Aydın Üniversitesi, Akit TV’de yayınlanan Derin Kutu isimli programde çocuk istismarına giren açıklamaları nedeniyle Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven’i kovdu. Özgüven, “Süperman diye bir şey yok hayal kahramanı, ama süper kadın diye bir ırk var. Ve bu da 13-16 yaş arasında, istediğiniz doktora sorun. 12-17 de olur. Çok muazzam rejenerasyon kabiliyeti var, vücudu mükemmel falan. Bu yaş ilk çocuğu doğurmak için ideal bir yaş olarak belirlenmiş” ifadelerini kullanınca toplumun hemen her kesiminden tepki geldi.

Aydın Üniversitesi: Şiddetle kınıyoruz

Aydın Üniversitesi, Özgüven’in skandal açıklamalarına ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “Üniversitemizde görev yapmakta olan Prof. Dr. Kutluk Özgüven’in katıldığı televizyon programında yaptığı açıklama şahsi düşünceleri olup kabul edilmesi mümkün değildir. Kendisini şiddetle kınıyoruz. Söz konusu personel hakkında hukuki süreç başlatılmıştır. Böyle bir zihniyetin kurumumuzda asla barınamayacağını bilhassa belirtmek isteriz” ifadeleri yer aldı.

Mustafa Aydın: Bir baba ve dede olarak öfkeliyim

Prof. Dr. Kutluk Özgüven’in sözleri üzeriyle ilgili olarak İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç.Dr. Mustafa Aydın ise konuyla ilgil Hürriyet'e şunları söyledi. “Hadiseyi dün gece basınla ilişkilerimizi yürüten ekibimizin haberdar etmesiyle öğrendim. Hemen Kutluk Özgüven’in katıldığı programın tam kaydını temin ettirerek izledim ve doğal olarak son derece rahatsız oldum. Her şeyden önce, bir iş insanı, bir eğitimci, bir yönetici olmanın ötesinde, kız çocukları olan bir baba ve bir kız toruna sahip bir dede olarak inanılmaz derecede rahatsız oldum."

Bu kafa yapısına sahip olanlar aramızda barınamaz

"Böyle bir düşüncenin aramızda bulunması asla kabul edilemez. İAÜ Ailesi olarak akademisyeninden personeline, öğrencisinden hizmetlisine kadar dünden beri son derece üzüntü içindeyiz ve öfkeliyiz. Öte yandan olay ortaya çıkar çıkmaz Üniversite Yönetimi hızla aksiyon alıp gereken hukuki işlemi başlatmıştır. Hızla soruşturmayı başlattık ve o kişiyi ailemizin dışına çıkardık. Bu kafa yapısına sahip insanlar İAÜ’de barınamazlar ve barınamayacaklar.”