POLİTİKA

Albayrak: Güçlü Türkiye’nin güçlü ekonomisini büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı’nın olumlu sonuçlarını salgın sonrasında da görecek, güçlü Türkiye’nin güçlü ekonomisini büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı koronavirüs salgını nedeniyle alınan ekonomik önlemleri içeren videoyu Twitter hesabından paylaştı. Albayrak, ’#BirlikteBaşaracağız’ etiketi ile yaptığı paylaşımda, "Salgın döneminin ekonomik etkilerini gidermek adına hazırlanan Ekonomik İstikrar Kalkanı’nın olumlu sonuçlarını salgın sonrasında da görecek, güçlü Türkiye’nin güçlü ekonomisini büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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