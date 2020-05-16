60 saniyede bugün (16 Mayıs 2020)

Murat Övüç şöhret olmadan önce bakın nerede oturuyormuş eski evi basına sızdı

Abdurrahman Uzun'dan Van'daki saldırıya sert tepki: Teröristler kadar suçlusunuz

İncil dersinde bebek ve çocuk pornosu izlettiler! Yeni bir Zoom skandalı daha