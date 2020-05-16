Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerine hayatı zindan edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 32 bloktan oluşan kırmızı beyaz kulelerinin son blokunun yerleştirme töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çanakkale Boğazı'na köprü inşaatı asırların hayalidir. Ülkemizde pek çok hayal gibi bunu da gerçeğe dönüştürmek hamdolsun bize nasip oldu." dedi.

''Dünyanın en uzunu unvanına sahip köprü''

"Çanakkale Boğazı'na köprü inşaatı asırların hayalidir.'' diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı; ''Ülkemizde pek çok hayal gibi bunu da gerçeğe dönüştürmek hamdolsun bize nasip oldu. (1915 Çanakkale Köprüsü) Alanında dünyanın en uzunu unvanına sahip köprü, 1925 Çanakkale Zaferimizin sembolü olarak Boğaz'ı süsleyecektir.