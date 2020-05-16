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Hadi Özışık darbe imalarına ateş püskürdü

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Canan Kaftancıoğlu'nun darbeyi çağrıştıran sözlerine benzer bir söz ettiği için Refah Partisi'nin kapatıldığını söyleyerek CHP'nin bu konuda gereken tepkiyi göstermediğini söyledi.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun darbeyi çağrıştıran sözlerine CHP yönetiminin gereken tepkiyi göstermediğini söyledi.

Haber Global'da katıldığı canlı yayında Senem Toluay Ilgaz'ın moderatörlüğünde canlı yayın konuklarıyla gündemi değerlendiren Özışık, Sevda Noyan'a kendisinin de kabul etmediğini; ancak benzer bir tepkinin CHP'den de Canan Kaftancıoğlu için gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Noyan'ı eleştirmenin darbeyi savunmak olmadığını kaydeden Özışık, en ufak bir darbe imasında bile vatandaş olarak en başka kendisinin tepki koyacağını ifade eden Özışık, Erdoğan rejimi gidecek diyenlerin bunca darbe çığırtkanlarına edilecek bir tek sözlerinin olmadığını kaydetti.

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