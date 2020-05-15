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Sigara Haram mı? Cübbeli Ahmet Hoca cevap verdi bakın ne söyledi

Sigara zam geldi... Diyanet başta olmak üzere birçok din otoritesi ve alimi "sigara içmek haram" derken Cübbeli Ahmet Hoca'dan şok bir çıkış geldi. Cübbeli Ahmet Hoca, "Diyanet'in o fetvasını eleştirip "sigara haram değil" dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, gündeme dair merak edilen soruları Hadi Özışık'ın Youtube kanalında cevapladı. Sigaraya zam geldiği şu günlerde "Sigara haram mı?" sorusuna Cübbeli Ahmet Hoca'dan Diyanet'i kızdıracak bir cevap geldi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, geçen günlerde sigara için "haram" fetvası vermişti. İşte Cübbeli Ahmet Hoca'nın sigara ile ilgili söyledikleri...

Sigara haram değil mekruhtur

"Sigara haram değil. Ben Diyanet'inde açıklamasını yanlış buldum. Sigara haram değil mekruhtur. Sağlığa zararlı diye haram denemez çünkü sağlığa zararlı diye haram dersek fast food da haram deriz, gazozlara harama deriz o zaman."

O zaman baklavaya da haram de...

"Benim için baklavaya haram diyeceksin eğer sigaraya harama dersek, çünkü ben şeker hastasıyım... Burada zararı baz alarak haram denemez.

Allah'a iftira atmayın...

"Haram demek için ayet ve hadisten isim bildiren sayı ifade lazım...Sigara içmesin tamam sağlığa zararlı ama mekruhtur haram dersek büyük bir mesuliyet.

"Kuran 'haram' denmeye Allah iftira sayıyor. "Kesin delir olmadan da böyle şüpheli olanda sakın haram demeyin" diyor.

Diyanet İşleri Başkanı neden öyle fetva verdi

-Ben Diyanet Yüksek Kurulu'nda ittifaklı bir karar olduğunu düşünmüyorum. Fakat Diyanet İşleri Başkanı onu soğutmak için uzaklaştırmak için söylemiştir.

Haram dersen bu millet daha çok içer

- Ama ters bu millet haram dersen daha çok içer yani. İnsanlar harama yasağa düşkün olur. Onun için Diyanet'in bu açıklamasına bunların hepsinin fetvası var ki bunlara haram denmez."

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