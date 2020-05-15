Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü: Sıcaklığın artması virüsün bulaşmasını zorlaştıracaktır

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, hafta sonu Afrika'dan ülkemize gelecek olan çöl sıcaklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

''Virüsün bulaşmasını zorlaştıracaktır''

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Pro.Dr. Tevfik Özlü, sıcaklıkların virüsün bulaşmasını zorlaştıracağını söyleyerek, vatandaşları sıcak havalara karşı da uyarırken şu ifadeleri kullandı; "Hafta sonu çöl sıcakları geliyor. Sıcaklığın artması, nemin azalması ve güneş ışığındaki ultraviyole virüsün bulaşmasını zorlaştıracaktır. Yine D vitamini sentezimiz artacak, bu da bağışıklık sistemimizi daha da güçlü kılacaktır.Ancak sıcak hava da sağlığımız için bazı riskler taşımakta. Özellikle bebekler, yaşlılar, kronik böbrek, kalp ve akciğer hastalığı ya da yüksek tansiyonu olanlar, sıcak havalardan çok daha fazla etkilenebilmekte. Sıcak ve güneş çarpmaları yaşanabilir."

''Aşırı efor gerektiren işlerden uzak kalınmalı''

Pazar günün sokağa çıkacak olan 65 yaş üstü vatandaşlara uyarılarda bulunan Özlü, şu ifadeleri kullandı: "Özellikle, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında, güneş altında ve yeterli hava akımı olmayan kapalı alanlarda kalınmamalı; ev ve iş yeri gibi kapalı alanlar havalandırılmalı; aşırı efor gerektiren işlerden uzak kalınmalı.

''İftarla sahur arasında bol sıvı almalı''

Bol su, tuzlu ayran, maden sodası tüketilmeli; alkol ve sigaradan uzak durulmalı; ağır, yağlı yemeklerden ve tıka basa yemekten kaçınılmalı. Oruç tutanlar terlememek ve sıvı kaybetmemek için çok dikkat etmeli; iftarla sahur arasında bol sıvı almalı.

''Şapka ve güneş gözlüğü takılmalı''

Sentetik ve dar giyecekler yerine; pamuklu, ipek veya ketenden bol ve rahat kıyafetler tercih edilmeli; şapka ve güneş gözlüğü takılmalı. Sıcak çarpmasında halsizlik, bitkinlik, baygınlık, aşırı terleme, bulantı ve baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, ateş gibi belirtiler ortaya çıkar.

''Hastaya buzlu su banyosu yapılabilir''

Bu durumda kişi hemen soğuk klimalı bir ortama veya vantilatör karşısına taşınmalı; üstü ıslak çarşafla örtülüp, klima maksimum soğukluk ve hızda çalıştırılmalı. Hastaya buzlu su banyosu yapılabilir. Hasta için 112 aranıp acilen hastaneye kaldırılmalı."