Bünyamin Sürmeli il il uyardı! Kuzey Afrika sıcakları rekor kırılacak

CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, yurt genelinde hava durumunun nasıl olacağını anlattı. Kuzey Afrika sıcaklarının geldiğini söyleyen Sürmeli, muhtemelen rekor kırılacağını belirtti.

Cuma günü yurdun tamamı güneş alıyor. Önümüzdeki üç gün de benzer şekilde olacak. Denizlerimizde rüzgar Marmara’da sert esiyor, diğer denizlerimizde ise orta kuvvette. Sıcaklık normallerin 8-10 derece üzerinde, bunun üzerine hafta sonunda 1-2 derece daha ekleyecek.