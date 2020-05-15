YEREL

Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş gözaltına alındı

Siirt Belediye Başkanı HDP'li Berivan Helen Işık, HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş ile Baykan ve Kurtalan ilçelerinin belediye başkanları gözaltına alındı.

Siirt Belediye Başkanı HDP'li Berivan Helen Işık, HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş ile Baykan Belediye Başkanı HDP'li Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı HDP'li Baran Akgül, İçişleri Bakanlığı'nca görevlerinden alındı.

Siirt'e Vali Ali Fuat Atik, ilçelerde ise kaymakamlar belediye başkanı olarak görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığı'nca, haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevlerinden alınan HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık ile Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül, polis tarafından gözaltına alındı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Rıdvan Dilmen: Süper Lig için Erdoğan karar vermeyecek
Burak Yılmaz için koronavirüs iddiası
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi: İşim Suriye'de savaşı Ruslar için çıkmaz haline getirmek
Dünyada 3 ülkede var! Bakan Süleyman Soylu'dan SATEM'e sürpriz ziyaret
New York'ta Trump'ın Ölüm Saati meydana asıldı
Pellegrini Fenerbahçe için Nihat Kahveci'yi aradı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Japonya koronavirüsün yayılma hızını videolu deneyle gösterdi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş camilerin ibadete açılacağı tarihi açıkladı
Emir Sarıgül ile Buket Aydın sevgili mi fotoğrafları ortaya çıktı
Sağlıkçılar karantinadaki vatandaşlara için 'Tokat sarması' oynadılar
Cinsel ilişkiye girerek oruç açılır mı? Cübbeli Ahmet Hoca bakın ne dedi?
Buket Aydın aslen nereli kaç yaşında? Buket Aydın kocasından boşandı mı?
Lastiği patlayan otomobil akaryakıt istasyonuna daldı
Erce Baykal kimdir Buket Aydın'dan boşandı mı? Erce Baykal mesleği nedir?