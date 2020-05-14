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İstanbul'da boğazına bıçak dayayıp taksiciyi gasp etti! İşte o anlar kamerada

ARNAVUTKÖY'de bir taksiye müşteri gibi binen gaspçı, bıçak tehdidi ile sürücünün cebindeki paraları alarak kaçtı. O anlar taksinin kamerasına saniye saniye yansıdı.

Arnavutköy'de taksi şoförünü durduran yüzünde koronavirüs salgını nedeniyle kullanılan maske bulunan bir kişi arka koltuğa oturarak gitmek istediği yeri söyledikten sonra cebinden bıçak çıkardı.

Taksi şoförünün boynuna bıçağı dayayan kimliği belirlenemeyen soyguncu tüm paraların kendisine verilmesini istedi. Taksi şoförü çaresiz cebindeki paraları çıkarıp verirken, arka koltukta oturan kişi aracın durdurulmasını istedi.

Taksi şoförü aracı durdurunca gaspçı kapıyı açarak hızla uzaklaştı. Bir süre olayın şokunu üzerinden atamayan taksi şoförü daha sonra polisi arayarak yardım istedi.

Polis, araçtaki kameralar tarafından saniye saniye görüntülenen soygun anını inceleyerek soyguncuyu tespit ederek yakalamak için çalışmalara başladı.

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