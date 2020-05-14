BB Erzurumspor başkanı Hüseyin Üneş açıklamalarda bulundu
TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor yapılan ikinci Covid-19 testi sonucu 4 futbolcu, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli, 5 kulüp çalışanının (11) test sonucu pozitif çıktı. BB Erzurumspor Kulubünün Başkanı Hüseyin Üneş açıklamalarda bulundu.
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması sonrasında BB Erzurumspor Kulubünün Başkanı Hüseyin Üneş açıklamalarda bulundu.