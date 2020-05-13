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Kovid-19 hastası alkışlarla yoğun bakımdan normal odaya alındı

Tekirdağ'da 59 yaşındaki Zeynep Geçene, yoğun bakımda gördüğü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde normal odaya götürüldü.

Zeynep Geçene'ye yaklaşık bir ay önce Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) Hastanesinde Kovid-19 teşhisi konuldu.

Hastalığı ağır seyreden Geçene, yoğun bakım servisine alındı.

Geçene, tedavi gördüğü yoğun bakım servisinden, 22 gün sonra sağlık çalışanlarının alkışlarıyla normal odaya alındı.

Burada gözetim altında tutulacak Geçene'nin daha sonra taburcu edileceği bildirildi.

TNKÜ Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi İlker Yıldırım, yaptığı açıklamada, hastayı yoğun bakımdan normal servise gönderdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Salgınla mücadeleye devam ettiklerini belirten Yıldırım, "Salgın sürecinde çok sayıda hastaya müdahale ettik. Hemşirelerimizin ve sağlık çalışanlarımızın yoğun çabasıyla hastamız sağlığına kavuştu. Enfeksiyon hastalıkları, göğüs hastalıkları ve nefroloji hocalarımızın desteğiyle hastamızın tedavisini başarıyla gerçekleştirdik." diye konuştu.

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