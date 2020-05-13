Koronavirüs duası var mı? Cübbeli Ahmet hoca korona duası için bakın ne dedi

Pandemi salgın koronavirüs tüm dünyaya hızla yayılmaya devam ediyor. Cübbeli Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü yotube kanalına konuk oldu ve gelen soruları cevapladı.

Cübbeli Ahmet hoca koronavirüs ile ilgili gazeteci İsmail Saymaz'ın programa mesaj göndererek sorduğu "Korona dönemine ortaya çıkan hocalar işi ticarete döktü. Telefonla korona duası alıyorlar. Hocamın bunlara söyleyecek bir şeyi yok mu?" sorusuna Cübbeli Ahmet Hoca şu şekilde cevap verdi; "Bazı şeyler duydum. Dua satmalar muska gibi...Bunlar tabi doğru şeyler değil. Fırsatçılık oluyor. Sen kitap yazarsın oraya koyarsın dua insanlar alır okur ilimdir kalıcı eserdir. Fakat şimdi kimin kimseden haberi yok interneti çok farklı kullanıyorlar. Değişik fetvalar veriyorlar Ayeti hadisi yanlış okuyorlar, mana yanlış veriyor çalıntı çok yani bunlar kul hakkına girmektir yarın ahirette sorulur...

-Birde insanların böyle hastalık dönemlerinde fırsata çeviripte işte sen zor durumdasın,muhtaç durumdasın şunu yaparsan korona işte sana kesin vurmaz...Ama böyle kesin vurmaz diye bir şey diyemez. Ama Allah'a dua etmek için zikir etmek için teşvik yapılabilir. Ama her şeyi para dökme durumu maalesef kötü... İnternetten almalar satmalar göndermelerde artık koronadan sonra böyle şeylere sarılmış olabilir. Ama bunları tasvip etmiyorum böyle tavsip etmekte mümkün değil bu şekilde."