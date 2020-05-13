Amazonlarda yerlilerin koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelesi

Brezilyalı makamlar, Amazon ormanlarında izole ve ilkel hayat süren Yanomami adlı kabilede ilk vakaya rastlandığını duyurmuştu. Brezilya Sağlık Bakanı Luiz Henrique Mandetta, hastalıklara karşı savunmasız olabilen toplumun salgınla tanışmasının "endişe verici" olduğunu ifade etti.

Brezilya, 300 farklı etnik kökenden 800 bin yerlinin anayurdu. Yanomami kabilesinin nüfusunun ise 27 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.