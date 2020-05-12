Koronavirüse karşı Türkiye'den lazer tedavisi

Türkiye'de 3 üniversite koronavirüse karşı lazerle tedavi yöntemi geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık Bakanlığının da izin verdiği tedavi klinik olarak hastalara da uygulanmaya başladı. Nasıl bu yolculuğa çıkıldı? Sağlık Federasyonu Genel Başkanı Raşit Dinç, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

Ne aşı ne ilaç virüse karşı lazer tedavi yöntemi geliştirildi. Yeni tedavi yöntemi ile ilgili hayvan ve laboratuvar çalışmaları tamamlandı. Klinik olarak hastalarda uygulanmaya başlanan lazer tedavisi koronavirüse karşı yeni umut oldu.

YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM TOHUMLARI MEYVELERİNİ VERİYOR

Dinç, süreci bu sözlerle anlattı;

Bilindiği gibi Türkiye'de ve dünyada Covid-19 gibi dünyada tamamıyla bir kaosa sürüklenen bir ortam var. Ama ülkemizde bundan 18 yıl önce atılan tohumlar sayesinde ilçe devlet hastalerimize kadar yapılan yoğun bakımlar ve bununla beraber bundan 18 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yerli ve milli üretim tohumları sayesinde birçok ürünlerin meyveleri alınıyor.

TÜRK IŞINI TEDAVİSİ

2017 yılında özellikle bizim kendi branşımız olan kalp ve damar cerrahisi girişimsel radyoloji bölümlerinde 3.kuşak grubu antibiyotiklerin etkisiz halde kalmasıyla cerrahi işlemlerde bir antibiyotik kullanımı artık tamamıyla azalmaya başlıyordu. Biz de mühendislerimizle doktorlarımızla beraber neler yapabilir dedik ve bir tür laboratuvar ve bununla beraber hayvan çalışmaları faz 1, faz 2 faz 3 testlerine kadar getirdiğimiz bir sistem oldu. Covid dünyada çok ciddi anlamda ilerliyor ve sürekli mutasyona uğradığı için de kullanılan aşı ve ilaç çalışmaları ciddi anlamda gecikeceği için bizler de elimizdeki mevcut Türk ışını tedavimizle ilgili süreci biraz daha hızlandırma kararı aldık.

3 ÜNİVERSİTE GELİŞTİRDİ

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sağlık Bakanlığının özellikle devlet hastanemizin bulunduğu Sağlık Bilimleri Üniversitesindeki akademisyenlerimiz ve mühendislerimizle beraber Türk Işını tedavisini geliştirdik. Ve geliştirdiğimiz yöntem özellikle ultraviole ışınları tamamıyla antiviral ve anti mikrobiyel etki gösteriyor.

DOKU VE HÜCRELERE ZARAR VERİR Mİ?

Acaba insan doku ve hücrelerine acaba zarar verir mi? Biz özellikle özel olarak bulduğumuz ve lazer ışınıyla desteklediğimiz bu tedavi insan doku ve hücrelerine zarar vermeyen sadece virüs ve mikroorganizmalara ciddi anlamda etkisi olan bir tedavi yöntemi. İnsan hücrelerinde ve hayvan testlerinde çok ciddi çalışmalar gösterdik.

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